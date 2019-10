Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ beim Überholen verunfallt - Wild ausgewichen - leicht verletzt ++ Drogenkontrolle - Polizei stellt Drogen und Messer sicher ++ Wem gehören die Uhren? ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 25.10.2019

Lüneburg

Lüneburg - Wem gehören die Uhren?

Wie von hier berichtet wurde bereits am 22.09.19 ein mittlerweile 44 Jahre alter, amtsbekannter Lüneburger nach einem Einbruch in ein Wohnhaus im Wilschenbrucher Weg von der Polizei festgenommen. Der Festgenommene hatte u.a. drei Armbanduhren dabei, die er höchstwahrscheinlich zwischen dem 17. und 22. September gestohlen hat. Die rechtmäßigen Eigentümer der Uhren werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen. ++ Ein Foto der Armbanduhren kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

Lüneburg - Geschwindigkeitsmessung

Am 24.10.19, in der Zeit von 17.00 bis 19.00 Uhr, führte die Polizei eine Geschwindigkeitsmessung auf der K21 zwischen Lüneburg und Vögelsen durch. Neun Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs. Der Schnellste war ein 56 Jahre alter Pkw-Fahrer, der mit 106 km/h statt der erlaubten 70 km/h gemessen wurde. Ein weiterer Autofahrer musste ein Verwarngeld bezahlen, da er den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. In der Zeit von 20.00 bis 21.30 Uhr wurde in der Straße Am Sande die Geschwindigkeit gemessen. In der dortigen Fußgängerzone darf lediglich Schrittgeschwindigkeit gefahren werden. Insgesamt sieben Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs. Der Schnellste, ein 19-Jähriger, befuhr den Platz mit 48 km/h. Er muss mit einem Fahrverbot rechnen.

Barum - Einbruch in Kindergarten und Schule

Zwischen dem 23.10.19, 18.30 Uhr, und dem 24.10.19, 06.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Schulstraße im Ortsteil Horburg ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und betraten mehrere Räume sowohl des Kindergartens als auch des im gleichen Gebäude befindlichen Jugendtreffs. Ein Tresor wurde aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Im gleichen Tatzeitraum wurde höchstwahrscheinlich von den gleichen Tätern auch versucht in die in der Nähe gelegene Grundschule einzubrechen. Die Täter versuchten gewaltsam unterschiedliche Fenster und Türen zu öffnen, was jedoch misslang. Es entstanden Schäden von ca. 1.500 Euro bei den Taten. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Drogenkontrolle - Polizei stellt Drogen udn Messer sicher

Ein 24-Jähriger und ein 26 Jahre alter Mann wurden am 24.10.19, gegen 12.30 Uhr, im Clamartpark von der Polizei kontrolliert. Beide Männer hatten jeweils mehrere kleine Tütchen bei sich, in denen sich höchstwahrscheinlich Marihuana befindet. Der 26-Jährige hatte außerdem ein verbotenes Einhandmesser dabei. Die Drogen und das Messer wurden sichergestellt und gegen die Männer Strafverfahren eingeleitet. Auch am Vormittag des 25.10.19 wurden mehrere Personen im Bereich des Clamartparks kontrolliert. Ein 30 Jahre alter Mann hatte diverse Tabletten und Marihuana dabei, welche von der Polizei sichergestellt wurden. Gegen den 30-Jährigen wird wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmittels ermittelt.

Lüneburg - Taschendiebe unterwegs

Unbekannte Täter haben am 24.10.19, zwischen 11.55 und 12.00 Uhr, einer 62-Jährigen aus dem Landkreis Lüneburg die Geldbörse aus ihrer Umhängetasche gestohlen, als sie sich in einem Bekleidungsgeschäft in der Grapengießerstraße aufhielt. In der Geldbörse befanden sich Bargeld und diverse persönliche Papiere. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bleckede - Scheibe eingeschlagen

In der Nacht zum 24.10.19 schlugen unbekannte Täter eine Glasscheibe der Eingangstür eines Betriebs in der Fritz-von-der-Berge-Straße ein. Betreten wurde das Gebäude nicht, jedoch entstand durch die Tat Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/978910, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Fensterscheiben beschädigt

Zwei Fensterscheiben beschädigten Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 24.10.19 in der Lüneburger Straße. Dabei warfen die Täter zwischen 14:00 und 17:30 Uhr Steine gegen die Scheiben eines Wohnhauses. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-80079-0, entgegen.

Uelzen

Stoetze, OT. Bankewitz - beim Überholen verunfallt - Wild ausgewichen - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 30 Jahre alter Fahrer eines Pkw Audi in den Abendstunden des 24.10.19 auf der Bundesstraße 191 im Bereich Bankewitz. Der Mann aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg wollte gegen 19:50 Uhr einen vor ihm fahrenden Traktor überholen, nahm dabei vermutlich Wildwechsel wahr, wich aus und prallte dabei gegen den zweiten/letzten Anhänger des Traktors. Der Anhänger stürzte teilweise auf den Audi, so dass ein Sachschaden von mehr als 22.000 Euro entstand. Der 30-Jährige wurde leichtverletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht.

++ Unfallbilder unter www.polizeipresse.de ++

Uelzen/Jelmstorf - Diesel aus Lkw abgezapft

Aus zwei im Bereich des Parkplatzes Jelmstorf/Barumer Kreuz abgestellten Lkw zapften Unbekannte in der Nacht zum 25.10.19 jeweils gut 300 Liter Dieselkraftstoff ab. Es entstand ein Sachschaden von gut 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Mikrowelle brennt in Küche - Feuerwehr hilft

Zum Brand einer Mikrowelle in der Küche eines Wohnhauses Vor den Fischteichen kam es in den frühen Nachmittagsstunden des 24.10.19. Die alarmierte Feuerwehr holte gegen 14:30 Uhr das Gerät aus dem Gebäude. Größerer Sachschaden entstand nicht.

