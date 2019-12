FW-E: PKW-Brand in Essen-Heidhausen

Feuerwehr Essen

Essen-Heidhausen, Bergische Landstraße Höhe Preutenborbeckstraße, 02.12.2019, 07.17 Uhr (ots)

Am beinahe höchsten Punkt des Essener Stadtgebietes, Bergische Landstraße Höhe Preutenborbeckstraße in Essen-Heidhausen, ist heute früh (02.12.2019, 07.17 Uhr) ein BMW (3er neueren Baujahres) vollständig ausgebrannt. Als die ersten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Werden eintrafen, brannte das Fahrzeug bereits in voller Ausdehnung. Der Fahrer war mit seinem Auto aus Richtung Velbert kommend unterwegs, als er Rauch bemerkte. Er lenkte den BMW auf den Gehweg und kam direkt vor einem Doppelhaus zum Stillstand. Das Feuer entwickelte sich rasant, durch auslaufenden Kraftstoff war der Brand sehr intensiv. An einer der beiden Doppelhaushälften verschmorten die noch heruntergelassenen Rollläden durch die Strahlungswärme, an der zweiten barst eine äußere Scheibe der Isolierverglasung. Die Bewohner der beiden Doppelhaushälften hatten sich bereits ins Freie begeben, sie blieben unverletzt. Während die Brandbekämpfung zunächst mit Wasser, dann mit Schaum lief und zum Erfolg führte, kontrollierte ein weiterer Trupp der Berufsfeuerwehr mit einer Wärmebildkamera das Innere der beiden Häuser, das Feuer drang jedoch nicht ins Gebäude ein. Nach Beendigung des Einsatzes gegen 09.15 Uhr konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Häuser. Wegen der niedrigen Temperaturen bildete sich Glätte auf der Fahrbahn, ein Streufahrzeug der EBE streute den Bereich großflächig ab. Alle Beteiligten blieben unverletzt, die Brandursache ist ungeklärt. (MF)

