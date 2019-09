Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Unfallzeugen gesucht

Rotenburg (ots)

Rotenburg: Am Freitag Nachmittag um 14.40 Uhr kam es in der Goethestraße Höhe der Gaststätte Harmonie zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Pkw und zwei Radfahrerinnen. Der Pkw hat die Radfahrerinnen, die jeweils einen Katzenkorb in der Hand mitführten, nach einem Überholvorgang geschnitten, so dass diese bremsen mussten. Ob eine Kollision mit dem Pkw stattfand ist derzeit unklar. Eine der Radfahrerinnen wurde leicht an der Hand verlezt und ihr Katzenkorb wurde dabei beschädigt. Bei dem Pkw soll es sich um ein weißes Fahrschulfahrzeug gehandelt haben, das mit zwei Personen besetzt war. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Rotenburg unter 04261-9470 zu melden.

