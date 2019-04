Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Nollingen: Polizei sucht Zeugen nach Hundebiss

Bereits am Sonntag, 24. März, gegen 16.30 Uhr, wurde ein 48 Jahre alter Mann von einem Hund gebissen. Nach dem Vorfall selbst wollte er zunächst keine Anzeige machen. Da die Verletzungen, die aus dem Biss resultierten, nun aber doch schwerwiegender ausfielen, meldete er sich bei der Polizei. Mit seinen Hunden war er an diesem Tag auf dem Staffelweg in Nollingen unterwegs, als ein nicht angeleinter Hund seine Hunde angriff. Da diese angeleint waren und er sie schützen wollte, griff er ein und wurde durch den fremden Hund in die Hand gebissen. Dabei erlitt er eine Verletzung an der Hand. Beim Hund handelte es sich um einen kniehohen Hund, eventuell ein Appenzeller-Mischling. Der Besitzer des Hundes war zirka 180 cm groß und bärtig, der möglicherweise südländischer Abstammung ist. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die den Hundebesitzer kennen oder die Situation am besagten Sonntag mitbekommen haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

