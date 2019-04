Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Auto angefahren und abgehauen - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Seinen BMW Z4 parkte am Dienstag zwischen 07.00 Uhr und 12.15 Uhr ein 48 Jahre alter Mann auf dem Parkplatz der Volkshochschule in der Hardtstraße. Als er am Mittag zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er einen Schaden mit grünen Lackantragungen an der linken Fahrzeugseite. Vermutlich ist der Unfall beim Ein- oder Ausparken eines grünen Fahrzeuges passiert. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) in Verbindung zu setzen.

