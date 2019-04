Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Frontal in parkendes Auto gefahren

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall mit hohem Sachschaden kam es am Mittwochabend kurz nach 21.00 Uhr. Hier befuhr ein 30 Jahre alter Mann mit seinem VW Passat die Cesar-Stünzi-Straße in Richtung Ecke Friedrichstraße. In der Kurve kam der Mann aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab und fuhr einem dort geparktem VW Phaeton frontal in die Seite. Am Passat entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro, am Phaeton 3000 Euro. Personen wurden keine verletzt.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell