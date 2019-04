Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach: Seniorin will Geld an "falschen Polizeibeamten" schicken - Tatverdächtiger festgenommen

Ermittlungen nach einem Anruf eines falschen Polizeibeamten haben zur Festnahme eines Tatverdächtigen geführt. Bereits Anfang Januar war eine 88 Jahre alte Frau in einer Landkreisgemeinde von einem angeblichen Polizisten "Groß" von der "Polizeistation Lörrach" kontaktiert worden. In der üblichen Masche wurde der Frau vorgegaukelt, dass Einbrecher festgenommen wurden, die ein Notizbuch dabei hatten, in dem ihre Daten vermerkt gewesen seien. Deshalb fragte der Anrufer geschickt die Frau nach ihren Vermögensverhältnissen aus und forderte die Frau auf, einen BKA-Kollegen anzurufen. Über die genannte Mobiltelefonnummer erreichte die Seniorin diesen. In einer geschickten Gesprächsführung gelang es dem angeblichen BKA-Beamten, ein gewisses Vertrauensverhältnis zu der Frau aufzubauen. Die Frau sollte in den folgenden Tagen, aufgrund korrupter Bankmitarbeiter, einen größeren Bargeldbetrag von ihrem Konto abheben und diesen zur Vermögenssicherung in einem Umschlag, an eine genannte Anschrift in Deutschland schicken. Dritte wurden auf die Absicht der Seniorin aufmerksam und verständigten die Polizei noch rechtzeitig. Die Polizei konnte an der genannten Anschrift einen 46-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Das Amtsgericht Lörrach hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lörrach einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Verdächtigen erlassen. Die Ermittlungen dauern noch an.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell