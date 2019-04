Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Unfallflucht auf Discounterparkplatz - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Zu einer Unfallflucht, die am Dienstag auf dem Parkplatz eines Discounters in WT-Tiengen geschah, sucht die Polizei Zeugen. Ein dort im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 21.15 Uhr abgestellter Audi wurde am Heck rechts durch eine tiefe Eindellung beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 1000 Euro. Aufgrund der Lage des Schadens muss dieser von einem größeren Fahrzeug verursacht worden sein. An diesem Tag fielen dort zwei Klein-Lkws auf, die auf dem Parkplatz umluden, unmittelbar am geparkten Audi. Möglicherweise wurde die Unfallflucht von einem dieser beiden Fahrer begangen. Auf weitere Zeugenhinweise hofft der Polizeiposten Tiengen, Tel. 07741 8316-283.

