Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen/Lörrach: Aufgebrachter Mann kommt in Gewahrsam

Freiburg (ots)

Letztlich hatte die Polizei keine andere Möglichkeit und musste am Donnerstagmorgen einen Mann in Lörrach in Gewahrsam nehmen. Der 45-järhige hatte die Polizei gegen 04:00 Uhr nach Steinen in die Wohnung seiner Freundin gerufen. Gegenüber der Polizei gab er vor, dass sie Hilfe benötige, was vor Ort aber tatsächlich nicht der Fall. Vielmehr war er aggressiv und rastlos, weshalb er aus der Wohnung gewiesen wurde. Er setzte sich in einen Pkw und fuhr davon. Wie sich herausstellte, hatte der Mann gar keinen Führerschein mehr. Am Morgen gegen 07:30 Uhr wurde der Mann dann in Lörrach in Gewahrsam genommen. Dort hatte er in einer Wohnung randaliert. Der Mann war derart in Rage, dass mit ihn nicht vernünftig gesprochen werden konnte. Er beleidigte nun auch die anwesenden Polizeibeamten. Aufgrund seiner Verfassung wurde er in Gewahrsam genommen.

