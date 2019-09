POL-ROW: Trucker benutzt Handy+++Falscher Microsoft-Mitarbeiter+++Auf nasser Fahrbahn ausgerutscht+++eCall meldet Verkehrsunfall

Polizeiinspektion Rotenburg

Trucker benutzt Handy

Elsdorf. "Etwa 10 Prozent der Verkehrsunfälle sollen auf Ablenkung zurückzuführen sein", sagt Christoph Steinke, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Rotenburg. "Genaue Zahlen gibt es natürlich nicht, da kaum jemand zugibt, aufgrund der Handynutzung oder der Bedienung seines Navis in einen Unfall verwickelt worden zu sein". Verkehrsüberwachung, so Steinke weiter, ist augenblicklich das einzige Mittel, Ablenkungsunfälle zu minimieren. Das bekam am Mittwochnachmittag auch ein Berufskraftfahrer aus Polen auf der A 1 zu spüren. Er war gegen 16.30 Uhr mit seinem Sattelzug im Bereich Elsdorf unterwegs und hantierte mit seinem Handy. Erst nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung von 125 Euro durfte er seine Fahrt wieder antreten. Die Kontrollen werden fortgesetzt, verspricht Steinke.

Falscher Microsoft-Mitarbeiter

Scheeßel. Er sei Mitarbeiter von Microsoft, täuschte am Dienstag gegen 14 Uhr ein unbekannter Anrufer gegenüber einer 49-jährigen Scheeßelerin vor. Angeblich gäbe ein Problem mit ihrem Telefonanschluss, den sie durch Herunterladen von Programmen sowie der Übermittlung ihrer persönlichen und ihrer Kreditkartendaten beheben könne. Die Polizei warnt vor solchen Anrufern. Seien Sie misstrauisch, wenn ihre persönlichen oder ihre Kontodaten abgefragt werden. Im Zweifel legen Sie auf und setzen sich selbst mit ihrem Telefonanbieter in Verbindung. Er wird ihnen sagen, ob es ein Problem gibt und wie dieses behoben werden kann.

Auf nasser Fahrbahn ausgerutscht

Lauenbrück. Nässe wurde einer 18-jährigen Fahranfängerin zum Verhängnis. Sie war am Mittwoch gegen 14.45 Uhr mit ihrer Kawasaki auf der Bahnhofstraße in Lauenbrück unterwegs. Als mehrere Fahrzeuge vor ihr abbremsen mussten, kam sie mit ihrem Krad ins Rutschen und stürzte auf der regennassen Fahrbahn. Sie zog sich einige Prellungen zu. Am Kraftrad entstand ein Schaden von etwa 250 Euro.

eCall meldet Verkehrsunfall

Sottrum. Neufahrzeuge müssen heute mit einem sogenannten eCall System ausgestattet sein. Es handelt sich dabei um einen Notruf, mit dem der Kraftfahrer auf Knopfdruck Kontakt zu einer Notrufzentrale herstellen kann. Bei schweren Unfällen erfolgt eine automatische Übermittlung mit Angaben zum Unfallort. Durch Auslösung des automatischen Notrufs wurden am Mittwoch gegen 11.30 Uhr Rettungswagen und Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der B 75 gerufen. Der 26-jährige Fahrer eines VW Golf war vom Dannertweg auf die Bundesstraße gefahren und hatte dabei die Vorfahrt eines in Richtung Stuckenborstel fahrenden Skoda Superb nicht beachtet. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Golf-Fahrer und eine 77-jährige Fahrzeuginsassin leicht verletzt wurden. Auch der 49-jährige im Skoda erlitt leichte Verletzungen. Zur Fahrzeugbergung und Reinigung der Fahrbahn musste die B 75 kurzfristig gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 5000 Euro.

