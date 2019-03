Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brand in einer Firma durch Leinöltuch

Wenden (ots)

In der Industriestraße kam es am Dienstag gegen 07.05 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei. Nach Besichtigung des Brandortes durch einen Brandermittler der Kripo Olpe ist von einer Brandentstehung durch fahrlässigen Umgang mit leinölhaltigen Mitteln auszugehen. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit in einer im Gebäude untergebrachten Werkstatt zur Selbstentzündung eines mit Leinöl behafteten Tuches ( Lappen ) kam. Daraus entwickelte sich ein Schwelbrand in einem Müllbehältnis, wobei umliegende Materialien in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Schaden dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen.

