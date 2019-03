Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsteilnehmerin fährt gegen Fallrohr und flüchtet

Finnentrop (ots)

Eine Zeugin beobachtete am Montag um 10.18 Uhr einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Bamenohler Straße. Eine zunächst unbekannte Frau stieß mit ihrem PKW beim Rangieren rückwärts gegen eine Säule sowie an ein daran angebrachtes Fallrohr. Sie stieg aus und sah sich den Schaden an. Dann entfernte sie sich vom Parkplatz ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Dank der Zeugin konnte die Verursacherin schnell ermittelt werden. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Der Gesamtschaden liegt bei über 1000 Euro.

