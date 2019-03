Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mofa-Fahrer erliegt nach Unfall seinen Verletzungen

Attendorn (ots)

Am 16.02.2019 verunglückte ein 64-Jähriger aus Olpe mit seinem Mofa auf einem Verbindungsweg von der K 13 nach Wörmge (siehe Pressebericht vom 17.02.2019). Bei dem Sturz verletzte er sich und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Hier verschlechterte sich der Gesundheitszustand des vorerkrankten Mannes, so dass er am 24.02.2019 im Krankenhaus verstarb.

