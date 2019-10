Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gundelfingen: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei - Frau wird vermisst

Rücknahme der Fahndung

Die vormals Vermisste wurde im Wald bei Freiburg-Zähringen von Wanderern aufgefunden und vorsorglich in ärztliche Behandlung gegeben. Sie ist wohlauf.

Wir bedanken uns für die große Beteiligung an unserer Öffentlichkeitsfahndung - auch in den sozialen Medien.

Ursprungsmeldung:

Eine 90-jährige Frau aus Gundelfingen wird vermisst. Intensive Suchmaßnahmen der Polizei blieben bislang erfolglos.

Zeugen erkannten die Vermisste zuletzt am Samstag, 12.10.2019, gegen 15.30 Uhr, zu Fuß bei der Kreuzung Vörstetter Straße/Alte Bundesstraße. Seitdem wurde sie nicht mehr gesehen.

Die Vermisste leidet an einer Herzkrankheit und an Demenz. Sie war bislang räumlich gut orientiert und in der Lage, zu ihrer Wohnung in der Bahnhofstraße selbständig zurückzukehren. Bei ihren Spaziergängen bewegte sie sich stets innerhalb der Gemeinde. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Frau in eine hilflose Lage geraten sein könnte.

Die Polizei wurde von Angehörigen über das Verschwinden der 90-Jährigen informiert. Umfangreiche Suchmaßnahmen, auch mit einem Polizeihubschrauber und Hunden, blieben bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe:

Die Vermisste ist 165 cm groß, sehr dünn, hat kurze graue/weiße Haare, trug zuletzt eine grüne Jacke, eine dunkle Hose, braune Lederhandschuhe und hatte eine dunkelblaue Umhängetasche dabei. Auffällig ist ihr leicht gebückter Gang.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben? Bitte wenden Sie sich an die Kripo Freiburg (Tel. 0761 882-5777) oder jede Polizeidienststelle.

Fotos und weitere Informationen zur Vermissten werden in Kürze über das Fahndungs-Portal der Polizei Baden-Württemberg veröffentlicht. Die Bekanntgabe des Internet-Links wird über eine Folge-Pressemitteilung erfolgen.

