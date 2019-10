Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unter Drogeneinwirkung gefahren!

Freiburg (ots)

Lkr. Lörrach, 79618 Rheinfelden-Herten

Bei der Kontrolle eines 18-jährigen Autofahrers in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Herten wurden beim Fahrzeugführer deutliche Konsumanzeichen auf Drogeneinwirkung festgestellt. Mit den Feststellungen der Beamten konfrontiert räumte der junge Mann ein, dass er am selben Tag mehrere Züge eines Joints genommen habe. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Pkw stehen lassen. Ihn erwartet nun ein mindestens einmonatiges Fahrverbot, mindestens 500,00 EUR Geldbuße sowie Punkte im Verkehrszentralregister.

Wü/RR GG/FLZ

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell