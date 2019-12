POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnungseinbrüche - Auto zerkratzt - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Weissach im Tal: Auf Gegenfahrbahn geraten

Ein 59-jähriger Fahrer eines Pkw Dacia befuhr am Mittwoch gegen 19.30 Uhr die Beethovenstraße in Richtung Sandäcker. Er kam dabei auf die Gegenfahrspur und stieß hier mit einer 57-jährigen Audi-Fahrerin zusammen. Der verletzte Autofahrer wurde an der Unfallstelle von einem Notarzt und Rettungskräften erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Autofahrer bestand der Verdacht einer alkoholischen Beeinflussung, weshalb eine Blutuntersuchung veranlasst und sein Führerschein einbehalten wurde. An den beiden Unfallautos, die auch abgeschleppt wurden, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12000 Euro. Der Rettungsdienst als auch die Feuerwehr war beim Unfall jeweils mit 9 Einsatzkräften im Einsatz.

Murrhardt: Freilaufende Hunde verletzen Artgenossen

Ein 71-jähriger Mann war am Mittwoch gegen 10 Uhr im Grenzsteinweg bei der Hoblersberghütte beim Gassigehen. Dort kam ihm ein Paar mit zwei nicht angeleinten mittelgroßen weißen Hunden entgegen. Die freilaufenden Hunde bissen den Eurasier-Hund des 71-Jährigen, der letztlich am Nachmittag beim Tierarzt genäht werden musste. Hinweise auf das unbekannte Hundehalter-Paar, das ungefähr 60 bis 65 Jahre alt war, nimmt die Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 entgegen.

Kernen im Remstal: Parkrempler

Der Fahrer eines Postfahrzeugs schrammte am Mittwoch gegen 17 Uhr in der Karlstraße, Ecke Lortzingstraße beim Ausparken ein geparktes schwarzes Auto. Als der Verursacher zur Seite gefahren war und Fahrzeugunterlagen in seinem Auto suchte, kam der Geschädigte zu seinem Auto zurück. Er bemerkte wohl den Schaden an seinem Auto nicht und fuhr weg. Der unbekannte Geschädigte sollte sich nun bei der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 melden.

Schorndorf: Einbrüche

Im Mozartweg wurde am Mittwoch zwischen 17.50 Uhr und 21.10 Uhr in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter haben hierzu ein zur Straße abgewendetes Fenster aufgebrochen. Das Wohnhaus wurde dem Anschein nach komplett von den Dieben durchsucht, die letztlich einen Möbeltresor mit Bargeld und Münzen entwendeten. Ob weitere Wertgegenstände fehlen, ist derzeit noch unklar.

Ein weiterer Einbruch wurde am Mittwoch im Fuchshofweg verübt. Hier sind die Täter über eine aufgebrochene Balkontüre im Zeitraum von 7.30 Uhr bis 20.40 Uhr ins Wohnhaus eingedrungen. Den ersten Feststellungen zufolge entwendeten die Diebe Goldschmuck.

Die Polizei Schorndorf hat die Ermittlungen zu den Vorfällen übernommen und bittet nun um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07181/204-0 entgegengenommen werden.

Winterbach: Unfallflucht

Der unbekannte Fahrer eines weißen Transporters befuhr am Mittwoch gegen 16.40 Uhr die B 29 in Richtung Aalen. Nach der Auffahrt Winterbach wechselte er unvorsichtig vom linken auf den rechten Fahrstreifen, woraufhin ein neben ihm fahrender Polo-Fahrer abbremsen und nach rechts ausweichen musste. Ein auf der rechten Fahrspur nachfolgender Fahrer eines Pkw Doge konnte nicht mehr rechtszeitig reagieren und rammte den Polo-Fahrer. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrer des Transporters fuhr weiter. Von diesem Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass auf der Ladefläche eine Leiter und ein Kübel transportiert wurden und auf der Lackierung ein blauer Schriftzug angebracht war. Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Winnenden: Fahrzeug übersehen

Auf rund 1500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 49-Jährige am Mittwochabend verursachte. Kurz nach 20 Uhr fuhr sie mit ihrem Pkw Citroen rückwärts aus einer Parklücke auf die Schloßstraße ein, wobei sie den Pkw Audi eines 22-Jährigen übersah.

Korb: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 33-Jähriger seinen Pkw Skoda am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr auf der B 14 zwischen Waiblingen und Winnenden anhalten. Eine 28-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw BMW auf, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Weinstadt: 2000 Euro Schaden

Beim Vorbeifahren beschädigte ein 44-Jähriger mit seinem Lkw am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr einen Pkw Jeep, der auf dem Gelände eines Autohauses in der Heerbergstraße abgestellt war. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2000 Euro.

Waiblingen: Unfall beim Rückwärtsfahren

Da er offenbar die Zufahrt zu einer Tankstelle in der Winnender Straße verpasst hatte, setzte ein 31-Jähriger seinen Pkw Chevrolet am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr ein Stück zurück. Dabei beschädigte er den hinter ihm stehenden Linienbus, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Waiblingen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag entstand. Gegen 17.20 Uhr wechselte ein 40-Jähriger mit seinem Pkw Opel auf der Alten Bundesstraße auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er den Pkw Seat einer 50-Jährigen und streifte diesen. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Weinstadt: Fahrzeug zerkratzt

Zwischen 6 und 14.30 Uhr am Mittwoch zerkratzte ein Unbekannter die Motorhaube eines Pkw Audi, der in diesem Zeitraum in der Buchhaldenstraße abgestellt war. Der entstandene Schaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Hinweise auf den Täter bitte an den Polizeiposten Weinstadt, Tel.: 07151/65061.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte zwischen Dienstagabend 21 Uhr und Mittwochmittag 12 Uhr einen Sachschaden von rund 1500 Euro, als er einen Pkw Fiat beschädigte, der in diesem Zeitraum in der Winnender Straße abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen, Tel.: 07151/9500 entgegen.

Weinstadt: Versuchter Einbruch

In der Zeit zwischen Freitag 6.12. und Mittwochmittag 12 Uhr versuchten Unbekannte, in ein Einfamilienhaus in der Zügernbergstraße einzudringen. Die Terrassentüre hielt dem Einbruchsversuch stand; jedoch entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Weinstadt: Tel.: 07151/65061.

Winterbach: Wohnungseinbruch

Die kurze Abwesenheit der Hausbewohner nutzte am Mittwochabend zwischen 17.45 Uhr und 18.05 Uhr ein Einbrecher aus, um in der Bussardstraße in ein Wohnhaus einzubrechen. Dazu hat der Täter eine Glasscheibe eines Wintergartens eingeschlagen. Inwieweit der Dieb Wertgegenstände erbeutete, ist derzeit noch unklar. Sachdienliche Hinweise zur Tat wird nun von der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

