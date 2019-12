Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch, Feuerwehreinsatz und Unfälle

Aalen (ots)

Gerabronn: Auffahrunfall

Rund 2.000 Euro Sachschaden entstanden am Mittwoch kurz nach 14 Uhr, als ein 64 Jahre alter Ford Focus-Fahrer übersah, dass eine vorausfahrende Ford Fiesta-Lenkerin in der Haller Straße ihr Fahrzeug abbremste, um auf ein Privatgrundstück einzufahren.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein 80 Jahre alter Fahrer eines Opel Zafira wollte am Mittwoch kurz vor 11:00 Uhr mit seinem Fahrzeug in einem Parkhaus in der Diakoniestraße ausparken. Dabei stieß er mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Daimler-Benz. Anschließend stieg der Unfallfahrer aus und schaute sich den verursachten Schaden von rund 4.000 Euro an. Ohne sich um die Regulierung zu kümmern, stieg der Mann wieder in seinen Opel und setzte seine Fahrt vor. Ihm droht nun eine Strafanzeige.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Rangieren

Ein 59 Jahre alter Omnibus-Fahrer wollte am Mittwoch gegen 13:40 in der Herlebacher Straße rangieren, um sein Fahrzeug zu wenden. Dabei übersah er den PKW der Marke Fiat einer 51-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 4.500 Euro.

Wolpertshausen-Hohenberg: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte haben am Mittwoch zwischen 6:0 Uhr und 15:00 Uhr versucht sich Zugang zu einem Wohnhaus im Haldenweg zu verschaffen. Hierbei hinterließen die Unbekannten einen Sachschaden von rund 5.000 Euro an Fenstern und Türen des Gebäudes.

Die Polizei Ilshofen bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im betreffenden Bereich gemacht haben, sich unter Telefon 07904 940010 zu melden.

Mainhardt: Auffahrunfall

Kurz vor 18:00 Uhr am Mittwoch war ein 43 Jahre alter VW Golf-Fahrer mit seinem PKW auf der Verbindungsstraße aus Richtung der K2670 bei Mainhardt in Richtung B14 unterwegs. An der Einmündung zu Bundesstraße übersah er einen hier wartenden VW Sharan einer 45-Jährigen. Es kam zum Auffahrunfall mit einem Sachschaden von insgesamt etwa 6.000 Euro.

Vellberg: 34-Jähriger Fahrer kommt mit PKW von Fahrbahn ab

Ein 34 Jahre alter Mann war am Mittwoch kurz vor 21:00 Uhr mit seinem Ford Focus auf der L1066 von Vellberg in Richtung Crailsheim unterwegs. Vor einer abschüssigen Rechtskurve kam er aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. An dem PKW entstand Totalschaden. Der Fahrer musste leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden.

Crailsheim: Feuerwehreinsatz

Gegen 4:20 Uhr am Donnerstag wurde über die Rettungsleitstelle der Polizei mitgeteilt, dass es zu einem Brandmeldealarm in der Roßfelder Straße gekommen war. Die Feuerwehr Crailsheim war bereits mit 20 Kräften und vier Fahrzeugen vor Ort im Einsatz. Offenbar war es nach einem technischen Defekt an einem Elektromotor Rauchentwicklung gekommen, woraufhin der Rauchmelder Alarm geschlagen hatte.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell