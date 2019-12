Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: So gehts! Aufmerksame Zeugin machte alles richtig!

Waiblingen: (ots)

Eine aufmerksame Passantin hat am Donnerstagvormittag alles richtig gemacht, als sie über Notruf einen vermeintlichen Einbrecher meldete. Die Zeugin war um 10:30 Uhr in der Johannes-Auwärter-Straße unterwegs, als sie einen Mann beobachtete, wie er an einem Mehrfamilienhaus auf den Balkon im ersten Obergeschoss kletterte, die Scheibe der Balkontüre einschlug und in dem Gebäude verschwand. Dank der schnellen Meldung über Notruf konnten innerhalb weniger Minuten zahlreiche Streifen aus Waiblingen und umliegenden Dienststellen zum Ereignisort entsandt werden. Während die Streifen bereits auf der Anfahrt waren, wurde die Leitung im Notruf gehalten und weitere wichtige Informationen erfragt.

Die ersten eingetroffenen Beamten hörten Geräusche aus der Wohnung und sicherten das Gebäude, so dass ein Entkommen des Eindringlings unmöglich war. Die weiteren Nachforschungen ergaben nun, dass es sich bei dem Mann um einen 20 Jahre alten Bewohner handelte, welcher lediglich seinen Wohnungsschlüssel vergessen hatte. Die alarmierten Beamten konnten den Einsatz erleichtert abbrechen. Gleichwohl zeigt der Fall, dass das schnelle und richtige Verhalten eines Zeugen oft entscheidend für einen erfolgreichen Polizeieinsatz ist.

Gerade in der dunklen Jahreszeit ist die Polizei auf wichtige Hinweise bei möglichen Einbrechern, aber auch anderen Straftaten, angewiesen und bittet die Bevölkerung wachsam zu sein. Bei ungewöhnlichen oder verdächtigen Wahrnehmungen sollte lieber einmal mehr, als zu wenig die Polizei über 110 verständigt werden. Entgegen mancher Befürchtungen müssen Zeugen, welche gewissenhaft verdächtige Beobachtungen melden, bei einem falschen Alarm niemals mit Gebührenrechnungen für den Polizeieinsatz rechnen.

