POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Crailsheim: Unfall beim Spurwechsel

Am Donnerstag gegen 16:35 Uhr befuhr eine 31-jährige Seat-Lenkerin die Tiefenbacher Straße und wollte nach links abbiegen. Kurzfristig entschied sich die Seat-Fahrerin den Fahrstreifen in Richtung Tiefenbach zu fahren und wechselte hierzu die Fahrspur. Hierbei übersah sie einen nachfolgenden Mercedes eines 33-Jährigen. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1700 Euro.

Crailsheim: Unfall beim Einfahren auf Straße

Von einem Firmengrundstück wollte am Donnerstag um 14 Uhr ein 20-jähriger Lenker eines Ford Transit auf die Straße Zur Flügelau einfahren. Hierbei übersah der junge Fahrer einen am Straßenrand geparkten Fiat Punto und kollidierte mit diesem. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Crailsheim: Auffahrunfall

Am Donnerstag um 12:55 Uhr fuhr ein 18-jähriger Lenker eines BMW auf einen vorausfahrenden Renault Twingo einer 20-Jährigen auf, die wegen einer querenden Fußgängerin anhalten musste. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

Schwäbisch Hall: PKW kommt von Fahrbahn ab

Vermutlich aufgrund Straßenglätte kam am Freitag um 01:45 Uhr ein 18-Jähriger mit seinem VW Fox von der Kreisstraße 2665, zwischen Hessental und Altenhausen, nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Liegen. Sowohl der Fahrer, als auch sein 31-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Gaildorf: Unfall mit Traktor

Am Donnerstag um 18:40 Uhr fuhr ein 63-jähriger Lenker eines Daimler-Benz an einem am Straßenrand der Dorfstraße geparkten PKW vorbei, obwohl ihm ein Traktor mit Anhänger entgegen kam. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mercedes-Fahrer unter Alkoholbeeinflussung stand. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Weiterhin stellte sich heraus, dass der 17-jährige Traktor-Fahrer nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für sein Fahrzeug besaß. Auch er muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

Gaildorf: Unfall beim Ausparken

Beim rückwärts Ausparken aus einem Parkplatz eines Supermarktes in der Gartenstraße kollidierte am Donnerstag um 14:50 Uhr ein 55-jähriger Lenker eines PKW Toyota mit einem Ford Focus. Es entstand hierbei ein Schaden in Höhe von etwa 6500 Euro.

