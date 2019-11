Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Einbruch - Diebstahl - Unfallbeteiligte verstorben

Bad Hersfeld - Rotenburg (ots)

Pkw zerkratzt

Rotenburg - Am Sonntagnachmittag (10.11.), in der Zeit von 12:30 Uhr bis 15:50 Uhr, zerkratzten Unbekannte einen silbernen BMW, welcher in der Heinz-Meise-Straße abgestellt war. Mit einem unbekannten spitzen Gegenstand beschädigten die Täter die Beifahrerseite und verursachten so einen Schaden von circa 1.200 Euro.

Einbruch in Supermarkt

Bad Hersfeld - In der Nacht zu Montag (11.11.) brachen Unbekannte in einen Supermarkt im Douglasienweg ein. Die Täter brachen ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zum Markt und stahlen mehrere Stangen Zigaretten. Der entstandene Gesamtschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Dieseldiebstahl

Nentershausen - Am Sonntagabend (10.11.), gegen 21:45 Uhr, zapften Unbekannte unberechtigterweise Diesel aus zwei Lkws, welche auf einem Betriebshof in der Straße "Am Marbach" abgestellt waren. Die Täter wurden vermutlich bei der Tat gestört und flüchteten. Es entstand ein Schaden von circa 50 Euro.

Baucontainer aufgebrochen

Bebra - Am Samstagabend (09.11.), gegen 22:20 Uhr, verschafften sich Unbekannte widerrechtlichen Zutritt zu einem Betriebsgelände in der Ernst-Abbe-Straße. Hier hebelten die Täter einen Baucontainer auf, in welchem diverse Werkzeuge gelagert wurden. Augenscheinlich wurden die Diebe bei ihrer Tat gestört und sie flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe.

Ampelkopf gestohlen

Heinebach / Alheim - In der Zeit von Donnerstag (07.11.) bis Freitag (08.11.) stahlen Unbekannte einen Ampelkopf einer mobilen Ampelanlage, welche in der Nürnberger Straße aufgestellt war. Die Diebe lösten hierzu mehrere Schrauben und durchtrennten mehrere Kabel. Der entstandene Schaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Kennzeichenschild gestohlen

Bad Hersfeld / Allmershausen - In der Nacht zu Donnerstag (07.11.) stahlen Unbekannte das amtliche vordere Kennzeichen HEF-S 957. Die Diebe rissen die Plastikhalterung ab, mit welcher das Kennzeichen an einem schwarzen BMW 1 angebracht war. Das Fahrzeug war durch den Geschädigten im Bereich der Straße "Zum Pulverrain" abgestellt worden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Fußgängerin nach Unfall im Krankenhaus verstorben

Alheim / Heinebach - Bereits am Donnerstag (07.11.), gegen 08:50 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 83. Ein 63-jähriger Mann aus Morschen befuhr die B 83 kommend aus Richtung Morschen in Fahrtrichtung Rotenburg. Im Einmündungsbereich Nürnberger Straße / Am Minnstück überquerte eine 88-jährige Frau aus der Gemeinde Alheim die Straße und wurde von dem Fahrzeug erfasst. Die Dame wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Kassel verbracht. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda ein Gutachter an die Unfallstelle bestellt. Der Sachschaden an dem Polo beläuft sich auf circa 100 Euro. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die 88-Jährige konnte zunächst an der Unfallstelle stabilisiert werden. Die Kopfverletzungen, welche sie durch den Unfall erlitten hatte, stellten sich jedoch als so schwerwiegend dar, dass sie am Samstag (09.11.) im Krankenhaus verstarb.

