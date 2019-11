Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch - Täter festgenommen

Bad Hersfeld - Rotenburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Einbruch in Supermarkt - Festnahme

Bebra - In der Nacht zu Freitag (08.11.) brachen zwei männliche Personen in einen Supermarkt in der Hersfelder Straße ein. Die Täter wurden bei ihrer Tat durch vorbeifahrende Zeuginnen im Innenraum des Geschäftes beobachtet. Die Zeuginnen alarmierten sofort die Polizei, welche die beiden Einbrecher noch in unmittelbarer Tatortnähe festnehmen konnten. Hierbei konnte auch noch das Diebesgut in Form von diversen Alkoholika sichergestellt werden. Die Diebe zerstörten im Vorfeld die beiden Schiebetüren am Haupteingang und gelangten so in das Innere des Geschäfts. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 5.300 Euro. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

