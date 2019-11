Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach Verkehrsunfallflucht: 81-jährige Fahrzeugführerin ermittelt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Alheim-Heinebach. Eine Alheimer Pkw-Fahrerin befuhr am Samstag (9.11.) in der Zeit zwischen 16 und 18:15 Uhr die Eisfeldstraße aus Richtung Bossenstraße kommend in Richtung Bergstraße. Im Bereich der Eisfeldstraße kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen Pkw aus Alheim, welcher in einer Hofeinfahrt geparkt war. Anschließend fuhr die 81-jährige Fahrerin weiter und überfuhr einen Betonpfeiler. Hierdurch kam der Pkw am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Die Verursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Konnte jedoch durch die Polizei ermittelt werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Des Weiteren wurde der Führerschein sichergestellt. Der verursachte Gesamtschaden beträgt rund 15.000 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Dominik Möller, Pressesprecher

