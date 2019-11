Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Beim Abbiegen Fußgänger übersehen

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden - Beim Abbiegen Fußgänger übersehen

FULDA. Am Freitag (08.11.), gegen 17:10 Uhr, wollte ein 35-jähriger Großenlüderer mit seinem PKW in Fulda vom Martin-Luther-Platz kommend nach rechts in die Frankfurter Straße einbiegen. Zeitgleich überquerte ein 27-jähriger Fuldaer die Fußgängerfurt der Frankfurter Straße. Bei beiden Verkehrsteilnehmer zeigte die Lichtzeichenanlage grün. Beim Abbiegevorgang übersah der Fahrer den Fußgänger und überfuhr mit dem Vorderrad seines PKW den Fuß des Fußgängers. Zur weiteren Abklärung der Verletzungen wurde der Fuldaer mit dem Rettungswagen ins Klinikum Fulda transportiert. Am PKW entstand kein Sachschaden.

Gefertigt: Polizeistation Fulda

Dominik Möller, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell