Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: In Edewecht abgestellter Radlader gerät in Brand +++

Oldenburg (ots)

Am Montag, dem 22.04.2019, um 14:09 Uhr wird der Großleitstelle der Feuerwehr Oldenburger Land über Notruf ein in Brand geratener Radlader in Edewecht mitgeteilt. Unverzüglich werden die freiwillige Feuerwehr Edewecht sowie die Polizei alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wird festgestellt, dass der Motorraum des Radladers in Flammen stand. Dieser Brand konnte sehr zügig abgelöscht werden, so dass ein weiteres Übergreifen auf den Fahrzeugaufbau verhindert wurde. Angaben zur Schadenshöhe sind nicht möglich. Die Polizei hat ein Brandermittlungsverfahren eingeleitet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist ein technischer Defekt als Ursache nicht auszuschließen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Bad Zwischenahn

Telefon: +49(0)4403/927 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell