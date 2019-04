Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Waldstück des Staatsforstes Wildenloh gerät in Brand +++

Oldenburg (ots)

Am Montag, dem 22.04.2019, um 15:36 Uhr wird der Großleitstelle der Feuerwehr Oldenburger Land über Notruf ein Flächenbrand im Staatsforst Wildenloh in 26188 Edewecht, Ortsteil Wildenloh, mitgeteilt. Unverzüglich werden die freiwilligen Feuerwehren Friedrichsfehn und Petersfehn, ein Rettungswagen sowie die Polizei alarmiert. Schließlich konnte aufgrund der Rauchentwicklung der betreffende Bereich im Großen Wildenloh südlich der Friedrichsfehner Straße lokalisiert werden. Dort standen beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits mehrere Büsche und auch Bäume in vollem Brand. Dieser Brand dehnet sich aufgrund des vorherrschenden Windes schnell in nordwestliche Richtung aus, so dass zusätzlich die freiwilligen Ortsfeuerwehren Edewecht und Achternmeer nachalarmiert werden mussten. Insgesamt waren 12 Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, ein Rettungswagen und zwei Funkstreifenwagen mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Da das betreffende Waldstück nicht für die Einsatzfahrzeuge zugänglich war, musste die Feuerwehr zahlreiche Schläuche verlegen, um die Versorgung mit Löschwasser zu gewährleisten. Zusätzlich kamen Feuerpatschen zur Brandbekämpfung und auch etwas Löschschaum zum Einsatz, um das ständige Wiederaufflammen zu verhindern. Um 17:42 Uhr konnte von der Einsatzleitung der Feuerwehr vermeldet werden, dass der Brand gelöscht ist. Vorsorglich wurde eine Brandwache eingerichtet. Während des ca. zweistündigen Einsatzes wurde der Kavallerieweg für den Durchgangsverkehr gesperrt. Insgesamt sind durch den Brand ca. 1.500 qm alter Baum- und Buschbestand des Wildenlohs teils völlig abgebrannt. Durch die Polizei wurde ein Brandermittlungsverfahren eingeleitet, wobei derzeit keinerlei Angaben zur Brandursache gemacht werden können.

