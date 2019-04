Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizeieinsatz mit Handy gefilmt +++ Polizisten als Faschisten beschimpft +++

Oldenburg (ots)

Ein Polizeibeamter war am Ostersonntag, 21.04.2019 gegen 2:10 Uhr für einen 36-jähriger Deutscher mit moldavischen Wurzeln das erklärte Ziel verbaler Entgleisung. In einer Gaststätte in der Wallstraße war es zu einem Polizeieinsatz gekommen. Der Mann hatte dabei den Polizeieinsatz mit seinem Mobiltelefon gefilmt. Dies wurde den Polizeibeamten von Passanten mitgeteilt, welche den Mann ansprachen und aufforderten, die entsprechenden Sequenzen zu löschen, was er jedoch ablehnte. Dass es sich dabei tatsächlich um Polizeibeamte handelt, das wollte der 36-jährige ebensowenig akzeptieren wie die polizeilichen Maßnahmen und beleidigte einen Beamten als "Faschist". Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet und ein befristeter Platzverweis für die Innenstadt ausgesprochen. (465484)

