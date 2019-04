Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ PKW und Kräder nach erloschener Betriebserlabnis sichergestellt +++ Illegales Rennen von POlizei beendet +++

Oldenburg (ots)

Die Tage der Karwoche waren für die Polizei auch wieder Car-Tage. Zehn besonders geschulte Beamte kontrollierten an Karfreitag und Karsamstag von mittags bis in die Nacht hinein wieder mehrere auffällige Fahrzeuge, wobei auch ein illegales Rennen beendet wurde. Insgesamt wurden am Freitag zwei PKW und zwei Führerscheine beschlagnahmt (wurde bereits berichtet), am Samstag ein weiterer PKW und drei Krafträder aufgrund des Erlöschens der Betriebserlaubnisse (BE). Insgesamt 22mal wurden Fahrzeuge mit erloschenen Betriebserlaubnissen festgestellt, die die Auspuffanlagen oder Bereifung der Fahrzeuge in unzulässiger Weise verändert hatten. Sieben der Betriebserlaubnisse wurden für weitere Ermittlungen sichergestellt. Drei Fahrzeugführer waren nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, ein weiterer Fahranfänger stand unter Einfluss von Alkohol. Außerdem wurden Handy- und Rotlichtverstöße festgestellt und zur Anzeige gebracht. (462290)

