POL-OL: +++ Pressemeldung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Brand einer Scheune+++

Rastede- Am Samstag, den 20.04.2019, um 08:57 Uhr wird der Polizei gemeldet, dass es im Rasteder Ortsteil Loy zu einer Rauchentwicklung in einer Scheune kommen soll. Als die eingesetzten Beamten vor Ort eintreffen befindet sich der mit Betondachziegeln gedeckte Dachstuhl der Scheune bereits in Vollbrand. Sechs umliegende Ortsfeuerwehren befinden sich am Brandort, die umfangreichen Löscharbeiten dauern mehrere Stunden an. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf 200.000 Euro geschätzt. Am 18.03.2019 kam es bereits auf demselben Grundstück zu einem Brand, wobei das Obergeschoss des angrenzenden Wohnhauses nahezu komplett ausbrannte. Da die Brandursache bisher nicht geklärt werden konnte, werden mögliche Zeugen gebeten sämtliche Auffälligkeiten, die sich in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen ereignet haben könnten, der Polizeistation in Rastede unter der Telefonnummer: 04402/92440 mitzuteilen.

