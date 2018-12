POL-FR: Bad Säckingen: Auffahrunfall - eine Frau leicht verletzt

Freiburg (ots) - Ein Auffahrunfall am Montag hat in Bad Säckingen eine leicht verletzte Frau gefordert. Gegen 16:45 Uhr hatte eine 48 Jahre alte Citroën-Fahrerin in der Hauensteinstraße zu spät bemerkt, dass die vor ihr fahrende Mini-Fahrerin ihren Wagen abgebremst hatte, um auf einen Parkplatz zu fahren. Der Citroen prallte in das Heck des Minis. Die 44 Jahre alte Mini-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe an den beschädigten Autos dürfte bei etwa 9000 Euro liegen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell