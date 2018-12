POL-FR: Schallstadt, L 125: Vier Verletzte bei Unfall mit drei Fahrzeugen

Freiburg (ots) - LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Vier verletzte Personen und Totalschaden an zwei von drei beteiligten Fahrzeugen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend (3. Dezember) auf der L 125 bei Schallstadt ereignet hat. Nach den bisherigen Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes befuhr gegen 17.40 Uhr der 24-jährige Fahrer eines Ford-Transit-Kombis die L 125 aus Richtung Pfaffenweiler und geriet vor Schallstadt auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden VW-Passat kollidierte. Dieser blieb nach dem Zusammenprall quer auf der Fahrbahn stehen. Ein VW-Scirocco-Fahrer, der ebenfalls in Richtung Schallstadt unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den querstehenden Passat auf. Die beiden Fahrer des Passat und des Scirocco sowie eine Beifahrerin des Scirocco wurden leicht verletzt. Der Beifahrer des Passat erlitt schwere Verletzungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 125 gesperrt werden. Neben Notarzt und DRK waren auch die Feuerwehren aus Pfaffenweiler und Schallstadt mit je drei Fahrzeugen im Einsatz. Sowohl am Passat als auch am Scirocco entstand Totalschaden. Der Unfalldienst des Polizeipräsidiums Freiburg ermittelt.

wr

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell