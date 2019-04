Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfallflucht auf der A 29, Anschlussstelle Ohmstede - Zeugenaufruf++

Oldenburg (ots)

Am Karfreitag, 19.04.2019, gegen 17.45 Uhr, kam es auf der BAB 29, Richtungsfahrbahn Wilhelmshaven, in der Anschlussstelle Ohmstede, zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge der unfallverursachende Pkw-Fahrer vom Unfallort flüchtete. Zunächst befuhr ein 31jähriger Frankfurter mit seinem schwarzen BMW die Autobahn in Richtung Wilhelmshaven mit der Absicht, an der AS Ohmstede auf die sog. Nordtangente (L 865) in Richtung Nadorst zu wechseln. Aus diesem Grund befand er sich bereits auf dem Verzögerungsstreifen, unmittelbar vor Beginn der Rechtskurve, als sich ein schwarzer Kombi noch vor ihm setzte, um ebenfalls die Autobahn zu verlassen. Durch dieses riskante Fahrmanöver musste der Frankfurter stark abbremsen und nach links ausweichen, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Dadurch kollidierte er allerdings im Abfahrtsbereich mit der Außenschutzplanke, so dass diese und sein Fahrzeug stark beschädigt wurden und ein Gesamtschaden von ca. 13.000,- Euro entstanden ist. Der derzeit unbekannte Kombi-Fahrer, der nach aktuellem Ermittlungsstand den Unfall bemerkt haben müsste, entfernte sich jedoch vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Daher sucht die Autobahnpolizei Oldenburg nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Kombi und dessen Fahrer machen können und bittet diese, sich telefonisch unter 04402/933-115 zu melden.

