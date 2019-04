Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemeldung der Polizei Westerstede Schwerer Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad in Apen

Holtgast.

Oldenburg (ots)

Am Fr., 19.04.19, gegen 15.10 Uhr, ereignet sich in Apen / Holtgast, in Höhe des dortigen Biker-Motels ein schwerer Verkehrsunfall. Zu diesem Zeitpunkt befährt ein 76-jähriger Emsländer mit seinem PKW die Hauptstraße in Richtung Augustfehn und möchte nach links in die Straße "Hinterm Berg" abbiegen. Hierbei übersieht er einen 48-Jährigen aus Bremerhaven, der ihm mit seinem Motorrad entgegenkommt und es kommt zum Frontalzusammenstoß. Der Motorradfahrer wird anschließend mit schweren Verletzungen in die Ammerlandklinik eingeliefert. Die beiden beteiligten Fahrzeug sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden.

