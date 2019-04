Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Unfall auf der A 29 im Bereich der AS Fedderwarden mit kurzzeitiger Vollsperrung - Zeugenaufruf ++

Oldenburg (ots)

++Am 18.04.2019 ereignete sich gegen 15:39 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A 29, Richtungsfahrbahn Wilhelmshaven, in Höhe der Anschlussstelle Fedderwarden. Da ein gasbetriebenes Fahrzeug beteiligt ist, wird die Fahrbahn bis zur Freigabe durch die Feuerwehr kurzzeitig voll gesperrt und an der o.g. Anschlussstelle abgeleitet. Unfallhergang: Ein 71-Jähriger aus Wilhelmshaven wechselt bei hoher Geschwindigkeit aus bisher unbekannter Ursache vom Überhol- auf den Hauptfahrstreifen. Dort bremst er stark ab und kollidiert mit dem dort deutlich langsamer fahrenden Pkw eines 39-jährigen Wilhelmshaveners. Der 39-Jährige wird verletzt und in ein Wilhelmshavener Krankenhaus gebracht, sein 34-jähriger Beifahrer sowie der 71-Jährige bleiben unverletzt. Es entsteht Sachschaden an beiden Pkw, beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Da ein gasbetriebenes Fahrzeug beteiligt ist, stellt die Freiwillige Feuerwehr Schortens mit zunächst 16 Kräften und vier Fahrzeugen den Brandschutz sicher. Nachdem festgestellt wurde, dass der Gastank dicht ist und keine Betriebsstoffe auslaufen, wird der Verkehr über den Überholfahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Nach Aufhebung der Vollsperrung floss der Verkehr links auf dem Überholfahrstreifen sowie rechts an der Anschlussstelle an der Unfallstelle vorbei. Trotz Absicherung durch Polizei- und Feuerwehrfahrzeuge sowie aufgestelltes Absperrmaterial fuhren zahlreiche Verkehrsteilnehmer mit hoher Geschwindigkeit an der weithin sichtbaren Unfallstelle vorbei. Glücklicherweise kam es zu keiner Gefährdung der dort eingesetzten Rettungskräfte. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Oldenburg unter der Rufnummer 04402/933-0 zu melden. ++

