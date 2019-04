Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Edewecht Sachbeschädigungen an mehreren PKW in Edewecht/ Klein Scharrel

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Dienstag/ Mittwoch, 16.04/ 17.04.19, wurden in Edewecht, OT Klein Scharrel, mehrere PKW beschädigt. In der Straße "Zur Pferdeweide" wurde ein Kantholz auf ein abgestelltes Auto geworfen. Außerdem stellte die Polizei Eindellungen im Dach des PKW fest. Auf dem Dach befanden sich Schuhabdruckspuren. Bei einem in der Straße "Sandkuhle" abgestellten PKW fanden sich ebenfalls Eindellungen im Dach. Auch hier ist vermutlich eine Person über das Dach des Autos gelaufen. Anwohner hörten zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr verdächtige Geräusche. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Edewecht unter der Rufnummer 04405 482220 entgegen.

