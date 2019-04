Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Alkoholisierter Autofahrer verursacht in Bad Zwischenahn einen Verkehrsunfall und begeht anschließend eine Verkehrsunfallflucht +++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, dem 17.04.2019, gegen 16:50 Uhr beobachten mehrere Personen in der Langen Straße in Bad Zwischenahn den männlichen Fahrer eines PKW, der beim rückwärtigen Einparken zuerst eine Mülltonne touchiert und beim anschließenden Vorwärtsfahren einen parkenden PKW nicht unerheblich beschädigt. Da der Unfallverursacher die Fahrt unvermittelt fortsetzt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, folgt eine Zeugin dem flüchtenden PKW bis zu dessen nahgelegener Wohnanschrift. Zeitgleich wird die Polizeidienststelle in Bad Zwischenahn über den Vorfall informiert. Bei der kurz darauffolgenden Überprüfung des 64jährigen Unfallverursachers wird festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Eine Überprüfung am Alkomaten ergibt eine Atemalkoholkonzentration von 1,90 Promille. Aus diesem Grunde wird eine Blutprobenentnahme angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Der durch den Verkehrsunfall verursachte Gesamtschaden wird auf 3.000 EURO geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Bad Zwischenahn

Telefon: +49(0)4403/927 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell