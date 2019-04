Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Fleischereibetrieb +++

Oldenburg (ots)

Zwei unbekannte Täter sind am Dienstagabend in die Räume einer Fleischerei in der Oldenburger Innenstadt eingestiegen.

Etwa gegen 21.30 Uhr hatten die Einbrecher eine Zugangstür des Geschäfts am Markt aufgehebelt. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten sie sämtliche Räume der Fleischerei. Aus dem Verkaufsraum ließen sie eine Kassenschublade mit Bargeld mitgehen. Die Tat wurde am Mittwoch bei der Polizei angezeigt.

Die Beamten konnten inzwischen ermitteln, dass die Täter die Kassenschublade kurz nach der Tat auf einem nahe gelegenen Parkplatz aufgebrochen haben und mit dem Inhalt in unbekannte Richtung geflüchtet sind.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter Telefon 790-4115 entgegen. (451927)

