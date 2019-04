Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Mit über 3 Promille durch Oldenburg - Zeuge stoppt betrunkenen Autofahrer +++

Oldenburg (ots)

Dem beherzten Eingreifen eines Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am Mittwochabend einen offensichtlich volltrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr ziehen konnte.

Dem 46-Jährigen aus Hatten war um 21.25 Uhr ein Fahrzeug aufgefallen, dessen Fahrer mit starken Schlagenlinien die Cloppenburger Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs war. Dabei sei der BMW immer wieder auf die Gegenfahrbahn geraten. In Höhe der Autobahnüberführung sei der Zeuge dann aus seinem Fahrzeug ausgestiegen, um den BMW zu stoppen. Der 46-Jährige habe den Fahrer des BMW gefragt, ob alles in Ordnung sei. Dabei sei dem Zeugen intensiver Alkoholgeruch aufgefallen. Der Mann aus Hatten reagierte sofort und und zog den Schlüssel des BMW ab, so dass der offenbar betrunkene Autofahrer seine Fahrt nicht mehr fortsetzen konnte.

Ein 45-jähriger Autofahrer aus Delmenhorst beobachtete die Szene aus seinem eigenen Fahrzeug heraus und alarmierte die Polizei.

Die Beamten trafen wenige Minuten später ein und überprüften den Fahrer des BMW, der sich kaum auf den Beinen halten konnte. Es handelte sich um einen 41-jährigen Mann mit Wohnsitz in Oldenburg. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 3,01 Promille. Zudem ergaben die Ermittlungen, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den 41-Jährigen wurden nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (454540)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell