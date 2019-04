Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Vandalismus an der Janosch-Grundschule in Augustfehn

Sowohl am vergangenen Wochenende, als auch in der Nacht zum Mittwoch (17.04.19) ist es an der Janosch-Grundschule in Augustfehn an der Mühlenstraße und dem angrenzenden 'Springbrunnengelände' zu Sachbeschädigungen und Verunreinigungen gekommen. Im Eingangsbereich der Schule sind mehrere Elemente eines Holzzaunes beschädigt und diverse Fenster an den Gebäuden beschmiert worden. Zudem haben die bislang unbekannten Täter am Springbrunnen/Pavillon mehrere Pflastersteine aus dem Boden gerissen und umhergeworfen. Auch hier ist es zu erheblichen Verunreinigungen, insbesondere im Bereich des Pavillons, gekommen. Zeugen, die verdächtige Personen an den genannten Örtlichkeiten bemerkt haben, oder sonstige Hinweise zur Aufklärung der Taten geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Apen in Augustfehn unter der Tel.-Nr.: 04489-1439 zu melden.

