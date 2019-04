Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Oldenburg: Einbruch in Bäckereifiliale +++

Oldenburg (ots)

Unbekannte Einbrecher haben sich in der vergangenen Nacht gewaltsam Zutritt in die Räume einer Bäckerei an der Heiligengeiststraße verschafft und dort versucht, einen Tresor aufzuhebeln.

In der Zeit zwischen Dienstagabend, 21 Uhr, und Mittwoch, 3.40 Uhr, hatten die Täter eine hintere Zugangstür aufgehebelt und waren so zunächst in den Verkaufsraum gelangt. Aus einer Kasse entwendeten sie einige Münzen und begaben sich anschließend in den Kellerbereich. Der Versuch, einen Panzerschrank aufzubrechen, misslang den Tätern. Sie flüchteten mit einem lediglich geringen Bargeldbetrag. Der entstandene Schaden liegt jedoch bei mehreren Hundert Euro. (450225)

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0441/790-4115 entgegen.

