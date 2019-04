Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Unfall auf der A 29 im Bereich der Huntebrücke mit zahlreichen Geschädigten ++

Oldenburg (ots)

++Am 18.04.2019 ereignete sich gegen 10:29 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A 29, Richtungsfahrbahn Wilhelmshaven, in Höhe der Huntebrücke, bei der zahlreiche Geschädigte zu verzeichnen waren. Unfallhergang: Ein 68-Jähriger aus Meppen befährt mit seinem Transporter mit Anhänger die Huntebrücke in Richtung Wilhelmshaven. Dort verliert er aufgrund unzureichender Ladungssicherung eine auf dem Anhänger transportierte große Glasscheibe, die auf dem Überholfahrstreifen liegenbleibt. Andere Verkehrsteilnehmer erkennen dies zu spät und fahren z.T. über die Scheibe, zudem fliegen Glassplitter auf weitere Fahrzeuge. Dabei entsteht Sachschaden. Bisher haben sich 18 Geschädigte bei der Autobahnpolizei gemeldet, die derzeitige Schadenshöhe wird auf ca. 15.000 EUR geschätzt. ++

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK BAB Oldenburg

Telefon: +49(0)4402-933 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell