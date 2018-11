POL-LB: Unfallmeldung für den Bereich Autobahn Gemarkung Wendlingen

Ludwigsburg (ots) - BAB 8, Wendlingen: Ausfahrt verwechselt - Auto überschlägt sich

Eine 19jährige Frau befuhr am Samstagvormittag mit ihrem VW Golf den rechten Fahrstreifen der BAB 8 von Stuttgart Richtung München. In der Annahme die Autobahnausfahrt Wendlingen zu nehmen, fuhr die 20jährige jedoch in die davor bestehende Baustellenausfahrt und das mit zu hoher Geschwindigkeit. Die Lenkerin schanzte mit ihrem Golf über einen Erdwall, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Die Fahrzeugführerin konnte sich leicht verletzt aus dem Auto befreien und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug und Baustellenmaterial wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Da zunächst bei Meldungseingang von einer eingeklemmten Person gesprochen wurde, waren die Feuerwehren Ostfildern und Neuhausen mit insgesamt 6 Fahrzeugen und 30 Mann vor Ort. Der Rettungsdienst war mit 9 Mann und 5 Fahrzeugen im Einsatz.

