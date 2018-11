Ludwigsburg (ots) - Am Freitag dem 09.11.2018 gegen 17:46 Uhr befuhr der 32 jährige Fahrer eines Audi die Mittlere Straße in Weil der Stadt Merklingen in auswärtiger Richtung. Auf dem unbeleuchteten Gehweg neben der Fahrbahn ging der sieben jährige Junge und trat vor dem Audi unvermittelt auf die Straße. Der Junge wurde durch das Fahrzeug erfasst und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Eine Zeugin und zwei Angehörige mussten seelsorgerisch betreut werden.

