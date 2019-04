Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemeldung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Erneuter Dachstuhlbrand eines Wohnhauses+++

Oldenburg (ots)

Rastede- Am Ostersonntag, dem 21.04.2019, gegen 13:10 Uhr, wird der Polizei der erneute Dachstuhlbrand eines zur Zeit unbewohnten Hauses im Rasteder Ortsteil Loy gemeldet. Durch den schnellen Einsatz der umliegenden Ortsfeuerwehren kann der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden. Der Einsatz der Feuerwehren dauert voraussichtlich bis ca. 15:00 Uhr. Ein Personenschaden wurde bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht berichtet. Ob weiterer Sachschaden an dem zuvor schon brandbetroffenen Gebäude entstanden ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Am 18.03.2019 und am 20.04.2019 kam es auf dem Grundstück bereits zu Bränden des Wohnhausdachstuhls und einer angrenzenden Scheune. Da die Brandursache bisher nicht geklärt werden konnte, werden mögliche Zeugen gebeten sämtliche Auffälligkeiten und Hinweise der Polizeistation in Rastede unter der Telefonnummer 04402/92440 mitzuteilen!

