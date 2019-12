POL-AA: Ostalbkreis: eingestürztes Zirkuszelt, Unfall und Brandalarm

Polizeipräsidium Aalen

Aalen: Zirkuszelt bricht unter Schneelast zusammen

Das Zelt eines in Aalen gastierenden Winterzirkus hielt den Schneemaßen am Freitagvormittag nicht Stand. Unter der Last des Schnees stürzte das im Aufbau befindliche Zelt gegen 11:45 Uhr zusammen. Personen kamen bei dem Vorfall glücklicherweise nicht zu Schaden. Der finanzielle Sachschaden beläuft sich auf rund 150.000 Euro. Die Feuerwehr Aalen ist im Einsatz und versucht das Zelt mittels schwerem Gerät anzuheben.

Abtsgmünd: Brandalarm in Industriebetrieb

In einem Industriebetrieb in der Bahnhofstraße kam es gegen 4:00 Uhr am frühen Freitagmorgen zu einem Brandalarm. Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst, nachdem eine Maschine Dampf abgelassen hatte und dadurch den Alarm auslöste. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.

Schwäbisch Gmünd - Unterbettringen: Frontalzusammenstoß

Am Freitag befuhr ein 20 Jahre alter Audi-Fahrer gegen 11:30 Uhr die Weilerstraße in Richtung Schwäbisch Gmünd. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der junge Fahrer nach links in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Toyota eines 18-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall wurde der 20-Jährige leicht verletzt und musste für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten anschließend von Abschleppunternehmen geborgen werden. Dazu musste die Weilerstraße zeitweise gesperrt werden.

