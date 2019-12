Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Angriff in S-Bahn, Auto aufgebrochen, Unfall & Trickdiebe schlagen zu

Schorndorf: Angriff in S-Bahn

Bereits am Dienstagabend, gegen 20:45 Uhr bedrängte eine Gruppe von fünf bis sechs Jugendlichen in der S2 Richtung Waiblingen einen jungen Mann. Der Geschädigte erhielt zunächst aus der Gruppe heraus einen Schlag ins Gesicht, anschließend wurde ihm suggeriert, dass er sich zu der Gruppe setzen soll. Danach nahm der Haupttäter seinem Opfer dessen Smartphone ab und versetzte ihm einen weiteren Schlag ins Gesicht. Als es dem Täter nicht gelang, das Handy zurückzusetzen, gab er dieses zurück und äußerte gegenüber dem Geschädigten, dass dieser "sich verpissen" solle. Der Haupttäter soll ca. 15-16 Jahre alt und etwa 170 cm - 180 cm groß sein. Er soll kurze, blonde Haare und einen hellen Teint haben und sprach akzentfreies Deutsch. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Lederjacke sowie eine schwarze Jogginghose. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 9500 entgegen.

Schwaikheim: Auto aufgebrochen

Zwischen Donnerstag, 17 Uhr und Freitag, 6:30 Uhr brachen bislang unbekannte Diebe eine Seitenscheibe an einem in der Fritz-Ebert-Straße geparkten Fiat ein und entwendeten hieraus eine Motorsäge sowie eine Nagelpistole. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Plüderhausen: Von der Straße abgekommen

Dass Sommerreifen im Winter keine sonderlich gute Idee sind, wurde einem 51 Jahre alten Mercedes-Fahrer am Freitagmorgen schlagartig klar. Der Mann fuhr mit seinem Fahrzeug die B29 in Fahrtrichtung Stuttgart entlang. Auf Höhe Plüderhausen kam er auf der schneebedeckten Fahrbahn von der Straße ab und beschädigte ein Verkehrsschild. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Fellbach: Trickdiebe schlagen zu

Am Donnerstag, gegen 16 Uhr betrat ein Paar mit Kind die Verkaufsräume eines Optikers in der Bahnhofstraße. Der Mann kaufte zunächst eine Kleinigkeit und gab anschließend vor, dass er Euronoten mit einer gewissen Nummerierung sammeln würde. Anschließend nahm er die Banknoten an sich, um angeblich nach der für ihn interessanten Nummerierung zu schauen. Gleichzeitig verdeckte die weibliche Täterin das Kind, sodass dieses insgesamt sieben Sonnenbrillen im Wert von rund 700 Euro aus den Ablagen entnahm und einsteckte. Nachdem die drei Personen das Geschäft verließen, fiel zudem auf, dass 330 Euro Bargeld fehlten. Der Mann und die Frau sind beide ca. 30 - 40 Jahre alt und haben einen dunklen Teint. Der Mann war ca. 185 cm groß, mit einer braunen Winterjacke mit Kapuze bekleidet und trug eine Schiebermütze. Er sprach ausschließlich englisch. Die Frau war ca. 170 cm groß, trug ebenfalls eine Winterjacke und eine dunkle Pudelmütze. Der Junge war ca. 6-8 Jahre alt und trug eine Winterjacke mit Kapuze. Das Polizeirevier Fellbach bittet Zeugen, denen die Personen evtl. in anderen Läden aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 zu melden.

