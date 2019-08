Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randalierer bewirft Passanten mit Flasche

Damenrad gestohlen

Papiercontainer beschmiert

Menden (ots)

Ein alkoholisierter Randalierer beschäftigte gestern Abend Polizeibeamte an der Unteren Promenade. Der 51-jährige Mendener schrie herum und bewarf Passanten mit einer leeren Glasflasche. Das Geschoss verfehlte glücklicherweise sein Ziel und zerschellte auf dem Boden. Als die Beamten ihn zur Rede stellten, beleidigte er sie verbal derart lautstark, dass zahlreiche weitere Passanten auf den Vorfall aufmerksam wurden. Der deutsche Staatsangehörige musste zur Ausnüchterung in eine Gewahrsamszelle gebracht werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Eine 33-jährige Mendenerin erstattete gestern Nachmittag Anzeige wegen Fahrraddiebstahls. Sie hatte Sonntag, kurz nach Mitternacht, ihr Damenrad an einem Imbiss an der Fröndenberger Straße abgestellt und verschlossen. Gegen 11 Uhr am gleichen Tag war das Spiralschloss geknackt und das schwarze Pegasus Solero SL Damenfahrrad verschwunden.

Unbekannte Täter beschmierten kürzlich einen Papiercontainer in der Neuwerkstraße mit einem Hakenkreuz. Die Tat fiel einem Spaziergänger am Montagmorgen auf. Es entstand Sachschaden.

Hinweise zum Verbleib des Rads oder den Schmierfinken nimmt die Wache Menden unter 9099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell