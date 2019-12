Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 21-Jährige beleidigt und gestoßen

Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Samstag (07.12.2019) gegen 05:00 Uhr einen 16-Jährigen im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs vorläufig festgenommen, der u.a im Verdacht steht eine 21-Jährige beleidigt und belästigt zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Jugendliche die 21-jährige Frau zunächst am Bahnsteig beleidigt haben und versetzte ihr wohl anschließend einen Stoß gegen den Körper. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei nahm den mit fast 1,5 Promille Alkoholisierten vorläufig fest und verbrachte ihn auf das Polizeirevier. Auf dem Weg dorthin versuchte er sich aus seiner Fixierung zu befreien und spuckte mehrfach in Richtung der Beamten. Der in Heidelberg wohnhafte 16-Jährige wurde in der Folge ausgenüchtert und durfte die Dienststelle erst am Nachmittag wieder verlassen. Er muss nun u.a. mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Nötigung, Beleidigung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Zudem liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand Hinweise vor, dass der Tatverdächtige noch weitere Frauen belästigt haben soll. Zeugen und insbesondere weitere etwaige Geschädigte werden daher gebeten sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

