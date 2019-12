Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter bedroht Reisende mit Messer

Ulm (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitagmorgen (06.12.2019) gegen 06:50 Uhr am Hauptbahnhof Ulm eine junge Frau mit einem Messer bedroht. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die Geschädigte offenbar auf dem Weg von Gleis vier in Richtung der Bahnhofsunterführung, als der mutmaßliche Täter wohl begann ihr zu folgen. In der Unterführung des Hauptbahnhofs soll er sie dann ohne erkennbaren Grund aggressiv angesprochen haben. Als die Reisende sich daraufhin zu dem Unbekannten umdrehte, bedrohte er sie offenbar verbal mit dem Leben. Zudem soll er ein Messer gezogen haben, mit dem er bedrohlich in ihre Richtung zeigte. Die Frau flüchtete wohl sofort und vertraute sich erst später Bekannten an, die daraufhin die Polizei alarmierten. Eine eingeleitete Fahndung der Bundespolizei verlief jedoch erfolglos. Der mutmaßliche Täter wird als ungefähr 1,65 m großer, schmächtiger und bereits lebensälterer Mann mit blauen Augen beschrieben. Er soll zur Tatzeit mit einer schwarzen Wollmütze, einem schwarzen Schal sowie mit einer schwarzen Jacke und Hose bekleidet gewesen sein. Zudem sprach er offenbar Hochdeutsch. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Bundespolizei nun Zeugen zum Vorfall. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

