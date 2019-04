Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Vorfahrtsverstoß in Bockhorn - es blieb bei Sachschäden

Wilhelmshaven (ots)

bockhorn. Am Freitagabend, 26.04.2019, ereignete sich im Ortsteil Grabstede ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 18-jährige Führerin eines Pkw Opel Corsa aus Jade befuhr die "Straße nach Lindern" in Richtung Ortsmitte in der Absicht, auf die "Hauptstraße" abzubiegen.

Dabei übersah sie den Pkw VW Golf eines 28-jährigen Fahrzeugführers aus Grabstede, der auf der vorfahrtberechtigten "Hauptstraße" unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß bei dem an beiden Fahrzeugen Sachschäden entstanden, verletzt wurde niemand.

