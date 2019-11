Polizeiinspektion Heidekreis

09.11 / Trickdiebe stehlen Geldbörse

Soltau: Am Samstagabend, gegen 19.30 Uhr wurde eine 65jährige Frau auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes Opfer eines Trickdiebstahls. Während ein Täter die Frau am Heck ihres Fahrzeugs ablenkte, muss eine weitere Person die Geldbörse aus dem Auto gestohlen haben. Das Opfer hatte eine Tasche mit Einkäufen und der Geldbörse und auf dem Beifahrersitz abgestellt. Der Schaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

10.11 / Randalierer stehlen und beschädigen

Munster: In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten Unbekannte einen vor einer Haustür an der Lüneburger Straße abgestellten Rollstuhl und warfen ihn in die nahegelegene Örtze. Der Rollstuhl wurde dabei beschädigt. Der Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Vermutlich handelt es sich um dieselben Täter, die am Schleienweg, am Zanderweg und am Speckenmoor fest verankerte Gartenlaternen herausrissen und dabei sowohl den Sockel als auch die Laterne beschädigten. Aus einem Vorgarten an der Straße Vogelbeerhecke wurde im selben Zeitraum ein in Handarbeit hergestelltes Vogelhaus im Wert von rund 80 Euro entwendet. Zeugen der Taten werden gebeten, sich bei der Polizei Munster unter 05192/9600 zu melden.

09.11 / Auf drei Rädern über die Autobahn

Bad Fallingbostel / Munster: Am Samstagmorgen, gegen 07.30 Uhr meldeten sich bei der Polizei mehrere Anrufer und teilten einen Pkw mit, der auf drei Rädern die BAB 7 in Richtung Hannover befahren würde. Das Fahrzeug wurde von Polizeibeamten an der Ausfahrt in Bad Fallingbostel überprüft. Es wies an den vorderen Kotflügeln Beschädigungen auf - Das vordere, linke Rad fehlte komplett. Die Beschädigungen sind vermutlich auf einen Verkehrsunfall von 07.10 Uhr in Munster zurückzuführen. Ein Autofahrer hatte auf der Danziger Straße im Bereich einer Baustelle Barken umgefahren. Diese waren in den Gegenverkehr geraten und hatten ein Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Der Fahrer des verursachenden Pkw, ein 26jähriger Mann aus Hamburg führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,72 Promille. Die Polizisten ließen eine Blutprobe entnehmen, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

